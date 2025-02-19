İstanbul Sultangazi'de Kar Yağışı Trafiği Felç Etti
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Sultangazi'de trafiği durma noktasına getirdi. Araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Sultangazi'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı hem hava hem de kara trafiğini etkiledi. Beyaza bürünen Sultangazi'de araçlar güçlükle ilerlerken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan araç kuyruğu kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel