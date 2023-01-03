İstanbul sisli bir güne uyandı: Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı Yerel Haberler İstanbul bu sabah da sisli bir güne uyandı. İstanbul bu sabah da sisli bir güne uyandı. Sultangazi'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, tabelalar adeta görünmez hale geldi. İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde de sürdü. Yeni yılın ilk iş gününde Sultangazi'de yoğun sis etkisiyle görüş mesafesi düştü. Sisle kaplanan yolda tabelalar görünmez hale geldi. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, trafikte kontrollü şekilde ilerledi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Sultangazi İstanbul Yerel Haberler

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