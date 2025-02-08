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İstanbul Silivri'de Deniz 150 Metre Çekildi

İstanbul Silivri'de Deniz 150 Metre Çekildi
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Marmara Denizi'nde yaşanan çekilme ile birlikte küçük adacıklar oluştu. Dron ile çekilen görüntüler tedirgin edici manzaraları ortaya koydu.

İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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