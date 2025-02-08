İstanbul Silivri'de Deniz 150 Metre Çekildi

İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti. - İSTANBUL