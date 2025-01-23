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İstanbul-Şam Uçuşları Başladı

İstanbul-Şam Uçuşları Başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam seferlerinin haftada 3 gün olmak üzere başladığını açıkladı. Uçuşlar Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilirken, teknik ekip de denetimlerde bulunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün başladığını belirterek, 23 Ocak-27 Mart tarihleri arasında salı, perşembe, pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün sefer düzenleneceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün Türk Hava Yolları tarafından başlatıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 23 Ocak-27 Mart tarihleri arasında salı, perşembe, pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün sefer düzenleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, uçakların İstanbul'dan kalkış saatinin 09.00, Şam'dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını kaydetti. Uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceği için gündüz saatlerine odaklanarak düzenlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu uçuşların gerçekleştirilebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Suriye Havacılık Otoritesinden gerekli izinlendirilme süreçleri tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Teknik ekip denetimlerde bulunacak

Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta teknik bir heyetin de yer aldığını belirten Uraloğlu, daha önce de Halep ve Şam havaalanlarındaki mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla ekipleri görevlendirdiklerini hatırlattı. Uraloğlu, "Bugünkü ilk uçuşla Şam'a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden teknik ekibimiz, pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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