İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan İstanbul polisi, Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genci kurtardı Polisler, enkazdan sağ olarak çıkardıkları...

İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan İstanbul polisi, Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genci kurtardı

Polisler, enkazdan sağ olarak çıkardıkları çocuğu kucağında taşıyarak ambulansa götürdü

HATAY - Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Hatay'da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genç, özel harekat timlerinin çalışmasıyla kurtarılırken, polisler enkazdan çıkardıkları çocuğu kucağında taşıyarak ambulansa götürdü.

Türkiye, dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde 2 büyük depremle sarsılırken, enkaz altında vatandaşları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dün erken saatlerden itibaren bölgeye çok sayıda personelini deprem bölgesine sevk etti. İstanbul Havalimanı'ndan deprem bölgesine sevk edilen polis ekipleri, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya devam ediyor.

İstanbul polisi 3 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı

İstanbul'dan bölgeye gönderilen özel harekat timleri ve çevik kuvvet polisleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Hatay'da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genç, gece saatlerinde özel harekat timleri, sivil ekipler ve itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Polisler, enkazdan çıkardıkları çocuğu kucaklarında taşıyarak ambulansa götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı depremzedeler, hastanelere götürülürken, çocuğun ailesine ulaşmak için tim çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya devam ediyor.Tüm Türkiye'nin seferber olduğu deprem bölgesindeki il ve ilçelerde çöken binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.