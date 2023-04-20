İstanbul polisi bayram öncesinde şehit ailelerini yalnız bırakmadı

İstanbul Polisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarete gelen şehit aileleri ve vatandaşları yalnız bırakmadı.

İstanbul Polisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarete gelen şehit aileleri ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Polisler bayram öncesinde şehitliğe gelen vatandaşlara gül suyu ve karanfil dağıttı.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret edip, dualar okudu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise mezarlığı ziyarete gelen şehit ailelerini ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Polis ekipleri, vatandaşlara gül suyu ve karanfil dağıttı. Şehitlerin kabirleri ise gül suyuyla yıkandı.

"Bu şehitler hepimizin evladı, buraya geldiğim zaman içim huzur buluyor"

Her sene düzenli olarak şehitliği ziyaret ettiğini söyleyen Dursun Durmuş, "Her arife günü Ramazan ve Kurban Bayramında mezarlığa geliyorum. Bu şehitler hepimizin evladı buraya geldiğim zaman içim huzur buluyor. Memlekette gitmediğim zamanlarda mutlaka şehitliğe uğruyorum. Şehitlerimize bol bol dualar okuyorum "dedi.

Bingöl şehidi Hasan Koçer'in annesi Selma Koçer, "25 yaşındaydı çiçeği burnundaydı. Benim yavrumun açmadan soldu. Bu buruk kaçıncı bayramımız bayram mı yaşıyoruz, başka bir durum mu kestiremiyoruz. Daha 2 yıllık evliydi hiçbir şeye doyamadı evladım. Polis arkadaşlardan Allah razı olsun evde dışarıda hiç yalnız bırakmıyorlar. Sadece bayramda değil her gün burayı ziyaret ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL