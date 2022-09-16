İstanbul Kartal'da Öğrenciler Zabıta Ekiplerine Emanet

İstanbul Kartal Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına erişimi için çalışmalarına hız verdi.

İstanbul Kartal Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına erişimi için çalışmalarına hız verdi.

Okulların açılması ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven içinde okullarına giriş-çıkış yapabilmesi için gereken tüm önlemleri uygulamaya koydu.

Öğrencilerin ve ailelerin okula giriş ve çıkış saatlerinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmaması için ekipler gereken tüm önlemleri alıyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi zabıta ekipleri tarafından sağlanıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER DAİM DESTEKÇİSİYİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öğrenim hayatına başlayan tüm öğrencilere başarılarak dileyerek, "Kartal Belediyesi olarak, okullar açılmadan önce gerekli tüm çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızın peyzaj, temizlik ve gerekli tüm tamir, tadilat işlemlerini tamamladık. Okulların açılmasıyla beraber zabıta ekiplerimiz, öğrencilerimizin güvenliği için gerekli çalışmalarını yapıyor. Öğrencilerimizin her daim destekçisiyiz. Tüm öğrencilerimize yeni öğrenim hayatında başarılar diliyor, öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.