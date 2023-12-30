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İstanbul Kadıköy'de Yılbaşı Coşkusu

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İstanbul'un gözde turistik ilçelerinden Kadıköy'de yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, ilçenin sokaklarını doldurarak renkli bir atmosfer oluşturdu. Havadan alınan görüntüler, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.

İstanbul'da yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Kadıköy'de vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'un gözde turistik ilçelerinden Kadıköy'de yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, ilçenin sokaklarını doldurarak renkli bir atmosfer oluşturdu. Havadan alınan görüntüler, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Mağazaların, restoranların ve kafelerin ışıklarıyla süslenen caddeleri kameraya yansıdı. Bölgedeki esnaf tarafından yılbaşına hazırlanan özel ışıklandırılmış bina süslemeleri vatandaşların ilgi odağı olurken trafik ise durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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