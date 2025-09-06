İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden 2025-2026 Eğitim Yılı Açıklamaları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Millİ Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, makamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, "2 yıldır, ayda 2 cumartesi randevusuz İstanbul'u dinliyoruz. Kapımız herkese açık. Mesai olmayan tatil gününde velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve eğitimin tüm paydaşlarının birinci elden isteklerini sorunlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmeleri amaçlı cumartesi buluşmalarını gerçekleştirdik. Bu iki yıldır çok düzenli verimli ve etkili bir şekilde devam ediyor. Bu yıl da eğitim öğretim yılı başlarken tatil gününü mesai gününe çevirdik" dedi.

"Buradaki temel amaç aracısız, randevusuz etkili ve verimli bir kamu hizmeti sunmak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür yapılan uygulamanın geri dönüşünden memnun olduğunu belirterek,"39 ilçede, 39 İlçe Milli Eğitim Müdürümüz makamında velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi dinliyor. Saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında tüm isteyen, dileyen herkes aracısız randevusuz İlçe Milli Eğitim Müdürümüze giderek eğitim öğretimle ilgili şikayetlerini, isteklerini, dileklerini veyahut da kafasına takılan herhangi bir sorunu rehberlik hizmeti istediği bir alanda ilçe müdürlüklerimize başvurarak randevusuz ve aracısız bir şekilde kendi sorunlarını iletebilecekler. Buradaki temel amaç aracısız, randevusuz etkili ve verimli bir kamu hizmeti sunmak. Çünkü biz toplumun bütün bir kesimine hitap ediyoruz. Velilerimizin bürokrasiye takılmadan, herhangi bir engele takılmadan kafasındaki huzursuz olduğu bir durumu direkt ilçe müdürümüze anlatarak, onun birlikte çözüm yollarını arayarak, sebebini veya sonucunu birinci elden dinleyerek böyle bir iletişim ve yönetişim modeli geliştirdik. Sağ olsun İstanbul'da velilerimizi de buna müthiş bir teveccühü oldu. Eğitim öğretimin kalitesinin, niteliğinin arttırılması için biz karşılıklı anlayış içerisinde bütün paydaşlarla sıcak bir iletişim kurmayı temel amaç olarak görüyoruz. Bu cumartesi gününde tüm İstanbul'umuzu dinliyoruz. Dileyen bütün paydaşlarımız öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve velilerimiz ilçe müdürlüklerine giderek hem ilçe müdürümüzün bir çayını içerek hem de sorununu isteğini birinci elden iletme imkanı bulacaklardır" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür okulların açılması ile ilgili velilere tavsiyede bulunarak "Geçen yıl ilk defa uygulamaya başladığımız bu yıl da devam eden, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin tarafından da açıklanan İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü saat 10.00'da başlayacak. Çünkü İstanbul çok büyük bir kent, yoğun bir trafiği var. Bu sebeple hem ilk gün olması hasebiyle velilerimizin heyecanı ve velilerimizin çocuklarını kendilerinin okula bırakmalarını da istemeleri, aynı zamanda servislerin trafiğe çıkması hasebiyle kentimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için 8 Eylül 2025 pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretim saat 10.00 başlayıp 15.00 bitecek. Bu sebeple ilk günü sıkıntısız bir şekilde geçirmiş olacağız. Tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL