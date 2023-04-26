İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" denildi. - İSTANBUL