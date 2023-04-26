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İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yerel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" denildi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Yerel Haberler

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