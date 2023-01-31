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İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu

Yerel Haberler

İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu

İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu.

İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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