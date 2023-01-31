İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı Yerel Haberler İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü. Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Havalimanı Yerel Haberler

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