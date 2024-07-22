İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı pistleri işte böyle görüntülendi. Sıcak havanın pistlerde oluşturduğu dalgalanma kameralara yansıdı.

İstanbul'da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaklık artmaya başlayınca İstanbul Havalimanı pistlerinde sıcak havanın etkisiyle dalgalanmalar oluştu. Dalgalanma kamera ile görüntülendi. - İSTANBUL