İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları Başlıyor

İstanbul Havalimanı'nda 'üçlü bağımsız pist operasyonları' perşembe günü başlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş, 3 Türk Hava Yolları (THY) uçağının aynı anda kalkış yapmasıyla başlayacak.

ABD'den sonra Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak ve mevcut pistleri verimli hale getirecek "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları" uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Operasyonlar perşembe günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan 3 THY uçağının aynı anda kalmasıyla başlayacak. 2022 yılının son çeyreğinde başlatılan proje kapsamında 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildi. EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıklar tamamlanarak, üçlü bağımsız pist operasyonları kapsamında yeni hava sahasının tasarımı, havayolu şirketlerinin bilgilendirilmesi ve hava trafik kontrolörlerine yerli simülatörle eğitimler verildi. - İSTANBUL