Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor

İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. Bununla beraber 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs itibariyle sona ererken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda oy kullanan seçmenlerin sayısı ise 18 bini geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Milletvekili 14 Mayıs Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title