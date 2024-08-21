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İstanbul Havalimanı'nda 'M çiçeği' virüsü bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimliği tarafından 'M çiçeği' virüsü ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Havacılık paydaşları için gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların hastalıkla ilgili soruları cevaplandı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimliği tarafından 'M çiçeği'(MPOX) virüsü ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Havacılık paydaşları için gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların hastalıkla ilgili soruları cevaplandı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimliği tarafından İstanbul Havalimanı'nda havacılık paydaşlarına 'M çiçeği' virüsüne ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda virüsle ilgili merak edilenler, nasıl bulaştığı, korunma yolları, bugüne kadar dünyada neler yaşandığıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak'ın katkıları ile yapılan bilgilendirme toplantısına online olarak katılan Prof. Dr. Ateş Kara da hastalıkla ilgili katılımcıların sorularını cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı istanbul Türkiye Havacılık Yerel Sağlık Güncel Haberler

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