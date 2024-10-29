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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanlar Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanlar Yakalandı
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Mısır'dan Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 17 Nil timsahı ve 10 Nil varanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Hayvanlara el koyan ekipler, gerekli belgeleri bulunmayan bu türlerin CITES listesinde yer aldığını belirtti.

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan Türkiye'ye giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 adet Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 adet Nil varanına el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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