İstanbul Havalimanı'nda 5.000 Kaçak Tıbbi Sülük Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda, gümrük ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan yaklaşık 5.000 büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi. Kaçakçılık girişiminde bulunan kişiye 377.783 TL para cezası kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 1,5 kilogram ağırlığında, yaklaşık 5.000 adet büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 12 Kasım 2025 tarihinde, yolcuların beraberinde getirdiği valizlerin x-ray cihazında yapılan kontrolleri sırasında bir valiz içerisinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi. Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlilerince yapılan incelemede; kişinin, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemediği belirlendi. Bunun üzerine, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaklaşık 5.000 adet, toplam 1,5 kilogram ağırlığındaki tıbbi sülüklere el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan şahsa toplam 377.783 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetimler kesintisiz olarak devam etmekte olup biyolojik çeşitliliği tehdit eden bu tür yasa dışı girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. - İSTANBUL

