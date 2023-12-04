Üye Girişi
Haberler

İstanbul Havalimanı'na 100. havayolu Çinli Air China oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Açıldığı günden beri yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ilgisini çeken İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak 100'ncü havayolu Çinli Air China oldu.

Açıldığı günden beri yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ilgisini çeken İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak 100'ncü havayolu Çinli Air China oldu.

Bir süre önce İstanbul Havalimanı'na 99'ncu havayolu olarak uçuş başlatan Tayland'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways'ın ardından 100'ncü havayolu şirketi de belli oldu. Havalimanından uçuş yapacak 100'ncü havayolu şirketi Çinli Air China'nın, Pekin'den İstanbul'a karşılıklı sefer düzenleyeceği öğrenildi. Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içerisinde İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı İstanbul Tayland Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title