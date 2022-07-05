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İstanbul Havalimanı, Mayıs'ta Avrupa'nın zirvesinde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Havalimanı, Mayıs'ta Avrupa'nın zirvesinde

İGA İstanbul Havalimanı Mayıs ayında 5 milyon 600 binden fazla yolcuya hizmet vererek Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı.

İga İstanbul Havalimanı Mayıs ayında 5 milyon 600 binden fazla yolcuya hizmet vererek Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı.

İga İstanbul Havalimanı Mayıs ayında ağırladığı 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı'nı, 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles de Gulle takip etti. Twitterdan açıklama yapan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Avrupa'da Mayıs ayının birincisi. Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Londra İGA Yerel Haberler

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