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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük 1.488 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ve Amsterdam, Paris, Londra gibi önemli havalimanlarını geride bıraktığını açıkladı. Ayrıca Türkiye, günlük ortalama 3.735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip 6. ülke konumunda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı günlük bin 488 uçuş ile Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bırakarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelindeki Küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise İstanbul Havalimanımız 7. sırada yer aldı" dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin ise günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada olduğunun altını çizdi.

"İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10. sırada yer aldı" dedi.

Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.

"Türkiye günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da 6. sırada"

EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6.sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, "Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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