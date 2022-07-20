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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 13-19 Temmuz'u kapayan haftaya ilişkin yayınladığı değerlendirme raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 13-19 Temmuz'u kapayan haftaya ilişkin yayınladığı değerlendirme raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 13-19 Temmuz'u kapsayan haftaya ilişkin uçuş verilerini yayınladı. Uçuş verileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM)) resmi internet sitesinden de paylaşıldı. Değerlendirme raporuna göre Türkiye günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ıncı sırada yer aldı. Yine rapora göre İstanbul havalimanı ise günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Antalya havalimanı 7'inci sırada yer aldı

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile Avrupa genelinde en yoğun 10 havalimanı içerisinde 7'inci sıraya yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olarak öne çıktı. Antalya Havalimanı da küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Antalya Türkiye Yerel Haberler

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