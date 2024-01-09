İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı arasında ilk sırada yer alarak yeni yıla zirvede başlamış oldu. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 230 uçuşla da Londra Heathrow havalimanları izledi. - İSTANBUL