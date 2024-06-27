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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurocontrol'un raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Haziran tarihli Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 17-23 Haziran dönemi hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında günlük 3 bin 894 uçuş ortalaması ile 6. olduğunu, İstanbul Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 17-23 Haziran tarihleri arasında ortalama 768 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7'inci sırada yer aldı" dedi.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sırada, Rome Fiumicino ve Munich havalimanlarının önünde kendisine yer edindiğini ifade ederek, "Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik bir artış kaydetti" dedi.

Türk hava sahasının uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında yer aldığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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