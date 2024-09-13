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İstanbul Fatih'te Çöken Metruk Bina Havadan Görüntülendi

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İstanbul Fatih'te çöken 3 katlı metruk bina havadan görüntülendi. Olayda yaralanan bir kişi olurken, çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde çöken 3 katlı metruk bina havadan görüntülendi.

Fatih'in Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi'nde yer alan 3 katlı metruk bina saat 23.00 sıralarında çökmüş, o sırada caddeden geçen bir şahıs üzerine beton ve taş parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Can kaybı yaşanmayan olayda metruk binanın giriş katında kuaför dükkanı işletmecisi olan Adnan Işık binanın yıkılacağını anlayınca son anda kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ekipler K9 köpeği ve cihazlarla göçükte arama çalışması yapmıştı. Enkazın çevresi zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılmıştı. Çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman ise tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken metruk binanın enkazı ve zarar gören yan bina yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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