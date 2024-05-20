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İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun dikkat çekti

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İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.

İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Balat'ta bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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