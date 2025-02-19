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İstanbul Eyüpsultan'da Kar Yağışı Sevinci

İstanbul Eyüpsultan'da Kar Yağışı Sevinci
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar karı sevinçle karşıladı, araçlar karla kaplandı ve ilçe beyaza büründü.

İstanbul Eyüpsultan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Araçların üzeri karla kaplanırken, ortalık beyaza büründü. Vatandaşlar ise karı sevinçle karşıladı.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu noktalardan biri olan Eyüpsultan'da da lapa lapa kar yağdı. İlçe beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı. Kar yağışı ortaya güzel görüntüler çıkardı. Vatandaşlar ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bir vatandaş kar yağışına en çok çocukların sevineceğini söylerken, başka bir vatandaş ise "Kar berekettir güzeldir, iyidir. Su bitti. Kar olursa güzel olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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