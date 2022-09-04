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İstanbul Eskişehirliler Derneği'nden 2 bin kitap desteği

Yerel Haberler

İstanbul Eskişehirliler Derneği'nden 2 bin kitap desteği

İstanbul Eskişehirliler Derneği tarafından, Han ilçesinde bulunan Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesinin kütüphanesine 2 bine yakın kitap bağışı yapıldı.

İstanbul Eskişehirliler Derneği tarafından, Han ilçesinde bulunan Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesinin kütüphanesine 2 bine yakın kitap bağışı yapıldı.

Eskişehir'de "Köy Okullarında Çocuklarımız Okusun" projesi çerçevesinde İstanbul Eskişehirliler Derneği üyeleri tarafından örnek bir çalışmaya imza atıldı. Han ilçesinde bulunan Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kütüphane açılışına katkı sağlayan üyeler, ilk etapta 2 bine yakın kitap bağışladı. Kitap bağışı töreninde konuşan İstanbul Eskişehirliler Derneği Başkanı Orhan Aktepe, "Bir kitap bir ufuktur. Geleceğimiz olan çocuklarımıza katkı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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