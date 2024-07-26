İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı: 'Pazar tatili berber esnafının talebiydi'

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, berber ve kuaförlerin pazar günü tatil edilmesi kararına tepkiler üzerine, "Gerek İstanbul gerek federasyon olarak, haftada bir gün tatil olması için başvuru yaptık. Bakanlığımız sanki bu konuda berberi, kuaförü zorla kapatıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Ticaret Bakanlığının 1 Temmuz itibariyle berber ve kuaförlerin pazar günü, tatil edilmesi kararına tepki gösterenlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Pazar tatilini berber esnafımızın yüzde 93'ününün istediği bir uygulamaydı"

Açıklamalarında gündemlerinin berber ve kuaförlerin zorla kapatılıyor gibi bir algının oluşturulduğunu aktaran Akyüz, "Bakanlığımızın berberi ve kuaförü zorla kapatıyor gibi görünmesi. Buradaki esnafa düşünmeden esnafın işini, gücünü sıkıntıya sokacak şekilde olmasını kamuoyuna anlatma gereği duyduk" dedi.

"Bu ankette her ilde ne isteniyorsa onlar uygulamaya kondu"

Pazar tatilinin esnafın talebi olduğunu söyleyen Akyüz, "Yedi gün böyle olunca esnafımızın ailesine, çocuklarına ayıracağı zaman kalıyor. Vakit olmadığından dolayı bakanlığımıza müracaat ettik. Gerek İstanbul gerek federasyon olarak başvuru yaptık. Biz haftada bir gün tatil olması için başvuru yaptık. Bunun içinde bir anket yaptık. Bu ankette her ilde ne isteniyorsa onlar uygulamaya kondu. Pazar günleriyle ilgili erkek kuaförlerinin yüzde 93'ü tatilin pazar günü olmasını tercih etti. Bizde bunu valiliğe bildirdik. Valilikte 2 yıl önce yürürlüğe giren kanunu ertelemesi söz konusuydu. 1 Temmuz 2024 itibariyle hayata geçirildi" şeklinde konuştu.

"Algı oluşturup, bakanlığımızı zor duruma düşürüyorlar"

Bakanlığın berber ve kuaförleri zorla kapattığı gibi bir algı oluşturulmaya çalıştırıldığını söyleyen Başkan Akyüz, "Bakanlığımız sanki bu konuda berberi, kuaförü zorla kapatıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben kendi sektörüm ile ilgili bundan memnuniyetimizi dile getirmek için sosyal medya hesaplarımızda teşekkür paylaşımları yaptık. Algı oluşturup, bakanlığımızı zor duruma düşürüyorlar. Bu röportajları 3 - 5 kişi ile yapıyorlar. Bu röportajdaki kişiler mahalledeki berber, kuaför değil. 3 -5 tane zincir kuaförler, 10-15 tane salonu olan kuaförler biz devlete vergi veriyoruz, biz şu kadar kira ödüyoruz, çarşıda şunu - bunu yapıyoruz diyerek onları yok saymak istediler. Biz pazartesi zarar ediyoruz şeklinde açıklamalarda bulundular. Bir de açılmasını istemeyenleri gündeme getirmek lazım. Bir de kapanmasından memnun olanları dile getirmek lazım. İnsanların aileleri, çocukları, anneleri ve babaları var. Haftada 1 gün izni çok mu görüyorlar. Bu kanun sektörümüz için çıkmıştır. Odaya bağlı, ticaret odasına bağlı her hangi bir ayrım yapılmadan ticaret odasına bağlı olanlarda istisnaları bozmadan bu karar düşünüldü" ifadelerini kullandı.

"Şu an pazar günü kapama olayı, bir kapama değil tatil olayıdır"

İstanbul Kadın Kuaförleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Ali Yatkın da tarafsız olduklarını belirttiği açıklamalarında, Başkanlar olarak biz tarafsızız. Şu an pazar günü kapama olayı, bir kapama değil tatil olayıdır. Kapama olarak değil, tatil olarak değerlendirmek lazım. Bu mevzuat, mesleğimizde 30 yıldır var. Yeni çıkan bir şey değil. 30 yıldır bu talepler iletildi ancak bugünlerde verilen kararla beraber pazar tatili olarak, bakanlık tarafından bize genelge sunuldu. Arkasından, esnafımız mağdur olmasın diye, özel istisnaları oda başkanlarına vererek düzen kuruldu. Burada, hiçbir esnafımız mağdur olmadığı gibi, bilakis mesleğimizdeki eksik kalanlar, yanlış çalışanlar bir düzene sokuldu. Burada, bildiğiniz gibi İstanbul'da birçok kayıtlı kuaför olmasına rağmen bir o kadar da kaçak kuaförler var. Dolayısıyla, bu kaçak kuaförlerin de bir şekilde kayıt altına alınması için katkısına bakmamız lazım" diye konuştu. - İSTANBUL