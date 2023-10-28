İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 100. yılı için videolu kutlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Yapılan paylaşımında, "İlelebet Payidar Kalacak Cumhuriyet'imiz 100 yaşında. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL