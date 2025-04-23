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Deprem anında Sakarya'daki panik güvenlik kameralarına böyle yansıdı

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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da panik anlarını güvenlik kameralarına yansıttı. Valilikten yapılan açıklamada ise herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği açıklandı.

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında Sakarya'da yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında insanların panik içerisinde kaçıştığı anlar an be an kaydedildi. Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Deprem anında Sakarya'daki panik güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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