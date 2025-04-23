İstanbul Depremi Sonrası Çadır Satışlarına Yoğun İlgi

İstanbul'da yaşanan depremin ardından geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti. Geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak. Vatandaşların çadır satış yerlerinde oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. - İSTANBUL