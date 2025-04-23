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İstanbul Depremi Sonrası Çadır Satışlarına Yoğun İlgi

İstanbul Depremi Sonrası Çadır Satışlarına Yoğun İlgi
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, evlerine giremeyen vatandaşlar çadır satış noktalarına akın etti. Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler, ailelerine uygun çadırları alarak parklarda ve açık alanlarda sabahlamak için hazırlanıyor.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti. Geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak. Vatandaşların çadır satış yerlerinde oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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