İstanbul'dan deprem bölgelerine yeni yardımlar yola çıktı Yerel Haberler İstanbul'dan deprem bölgelerine yatak ve çeşitli malzeme yardımı, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak ile Adana'ya doğru yola çıktı. İstanbul'dan deprem bölgelerine yatak ve çeşitli malzeme yardımı, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak ile Adana'ya doğru yola çıktı. 10 ilde etkili olan merkez üssü Kahramanmaraş depreminden etkilen depremzedelere yardımlar devam ediyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgelerine yatak ve çeşitli malzeme yardımı Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak ile Adana İncirlik Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu(UNHCR) tarafından İstanbul'a gönderilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda belirlenen ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Deprem Yerel Haberler

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