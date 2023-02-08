İstanbul'dan 150 tersane personeli deprem bölgelerine yola çıktı Yerel Haberler İstanbul'dan 150 tersane personeli deprem bölgelerine yola çıktı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'nın 150 tersane personeli Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 uçakla deprem bölgelerine gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'dan 150 tersane personeli deprem bölgelerine yola çıktı İSTANBUL - İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'nın 150 tersane personeli Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 uçakla deprem bölgelerine gitmek üzere yola çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda toplanan Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Donanması'nda çalışan 150 tersane personeli deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları için 3 uçakla yola çıktı. Adıyaman, ve Kahramanmaraş'a gidecek olan ekipler belirlenen ihtiyaca göre deprem bölgelerine gönderilecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul Genel Yerel Haberler

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