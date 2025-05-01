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İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımına artış kararı Resmi Gazete'de

İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımına artış kararı Resmi Gazete'de
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İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarına artış hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarına artış hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için verilecek yardım tutarlarında artış yapıldı. 700 bin TL olan destek 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, 100 bin TL olarak uygulanan bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi. Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılmış sözleşmeler ise sözleşmenin yapıldığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye destekleri ile sürdürülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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