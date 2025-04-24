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İstanbul'daki Depremin Ardından Halk Parklarda Geceyi Geçirdi

İstanbul'daki Depremin Ardından Halk Parklarda Geceyi Geçirdi
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, açık alanlara ve parklara akın ederek geceyi kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk hava nedeniyle zor bir gece yaşandı.

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni günü çadırlarda karşıladı.

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanın da etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını çadırların içinde karşıladı. O adreslerden birisi de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Kimi arkadaşlarıyla kimi ailesi ile kimi de tek başına Özgürlük Parkı'na gelerek kurdukları çadırda yeni güne uyandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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