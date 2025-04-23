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İstanbul'daki Depremin Ardından Ek Uçuş Seferleri ve Tavan Fiyat Düzenlemesi

İstanbul'daki Depremin Ardından Ek Uçuş Seferleri ve Tavan Fiyat Düzenlemesi
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İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından ihtiyaç duyulan bölgelere ek uçuş seferleri düzenlenecek. Yurtiçi uçuşlardaki bilet fiyatları ise tavan ücreti olarak bin 750 TL olarak belirlendi.

İstanbul'daki depremin ardından ihtiyaç duyulan bölgelere ek seferler düzenlenecek. Ayrıca, yurtiçi uçuşlarda bilet fiyatları için tavan ücret bin 750 TL olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme kısa süre içinde sistemlerde geçerli olacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut şartlarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı bin 750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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