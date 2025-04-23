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İstanbul'daki Depremin Ardından Akaryakıt İstasyonlarında Kuyruklar Oluştu

İstanbul'daki Depremin Ardından Akaryakıt İstasyonlarında Kuyruklar Oluştu
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, olası bir geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı akaryakıt istasyonlarına akın ederek yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik kilitlenirken, akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

İstanbul'da deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti. Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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