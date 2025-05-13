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İstanbul'daki 597 Tarihi Camiye Karekod Bilgilendirme Panoları Asıldı

İstanbul'daki 597 Tarihi Camiye Karekod Bilgilendirme Panoları Asıldı
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İstanbul Valiliği tarafından başlatılan 'Dijital İstanbul' projesi kapsamında, şehrin tarihi camilerine 5 farklı dilde karekod bilgilendirme panoları asıldı. Projenin ikinci etabında ise türbelerin bilgilendirilmesi yapılacak.

İstanbul'daki 597 tarihi camiye, 5 farklı dilde "Karekod ile bilgilendirme panoları" asıldı.

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması "Dijital İstanbul" projesinin ilk etabı tamamlandı. Projeyle İstanbul'daki tarihi 597 camiye karekod panoları asıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hazırlanan içeriklerde eserlerin; tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor.

Projenin 2. Etabı: Türbeler

Ziraat Katılım'ın katkılarıyla ocak ayında hayata geçirilen projenin ilk etap çalışmaları, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Dijital İstanbul Projesinin ikinci etabında ise İstanbul'daki tarihi eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor. Dijital İstanbul'un 2. Etap çalışmaları, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Akıllı şehir projesi: "Dijital İstanbul"

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Akıllı Şehir Projesi "Dijital İstanbul", kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen herkese dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Projeyle, İstanbul'daki tescilli kültür varlıklarımızın tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair bilgilere, doğru, hızlı ve anlaşılabilir şekilde ulaşılması sağlanıyor.

Web Sitesiden de erişime açık

Tarihi eserlere ait bilgilerin yer aldığı www.dijitalistanbul.org sitesi, ziyaret öncesinde eserler hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistler için hazırlandı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları ise 60 metreden okunabilecek şekilde dizayn edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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