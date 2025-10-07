Haberler

İstanbul'da 'Zincirlerden Özgürlüğe Filistin' Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen 'Zincirlerden Özgürlüğe Filistin' etkinliğinde, dalgıçlar deniz altında Filistin ve Türk bayraklarını açtı. Etkinlik, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesine destek vermek amacıyla organize edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 'Zincirlerden Özgürlüğe Filistin' konulu farkındalık etkinliğinde deniz altında dalgıçlar

Filistin ve Türk bayrakları açtı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırısının ikinci yılında, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesini unutturmamak amacıyla İstanbul'da 'Zincirlerden Özgürlüğe Filistin' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından deniz kenarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Filistin'e destek veren pankart ve dövizler taşıdı. Daha sonra dalgıçlar suyun altında Türkiye ve Filistin bayrağını açarak, dakbe dansı yaptı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yentür, "İnşallah bu dualarımız, bu isteğimiz Gazze'deki öğrencilerin yeniden okullarıyla, sınıflarıyla, öğretmenleriyle, sevdikleriyle buluşmasına vesile olur. Bugün burada bir bayraktan çok daha fazlasına tanıklık ediyoruz. Marmara Denizi'nin boğazından, derinliklerinden çıkarılan zincirlenmiş Filistin bayrağı özgürlüğe olan inancın en güçlü sembolüdür. Öğretmenlerimizin su altından çıkaracağı bu bayrak, sadece bir gösteri değil insanlığın vicdanına yapılmış haykırılmış bir hatırlatmadır. Hiçbir zincir halkın özgürlük duygusunu durduramaz. Denizcilik Meslek Lisemizin üniformalı öğrencileri bu anlamlı etkinliğe katılarak, hem tarihi bir farkındalık oluşturuyor hem de denizciliğin asaletini, disiplinini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde temsil ediyor. Filistin halkının Sumud, yani direniş ve kararlılık anlamına gelen mücadelesi, aslında bir denizcinin fırtınaya karşı duruşuna benzer. Rüzgar sert olabilir, dalgalar yüksek olabilir ama rotasını bilen hiçbir kaptan geri dönmez" dedi. - İSTANBUL

