İstanbul'da Zehirlenme: 2 Çocuk ve Anne Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen aile, otelde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne ve 2 çocuk yaşamını yitirirken, baba ağır yaralı olarak entübe edildi. Hayatını kaybedenler Bolvadin'de toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuk ve anne toprağa verildi.

Olay, 12 Kasım da gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
