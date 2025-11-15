İstanbul'da Zehirlenme: 2 Çocuk ve Anne Hayatını Kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuk ve annenin cenazeleri dedin edilecekleri Afyonkarahisar'a getirildi.

Olay, 12 Kasım da gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri defin edilecekleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi. Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler cenaze töreninin yapılacağı Müslümana Camisine getirildi. Törenin öğle namazının ardından yapılacağı ve maaşların Ortakarabağ köyündeki asri mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR