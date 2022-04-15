İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

İstanbul Fatih açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar için görsel şölen oluşturdu. Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı. - İSTANBUL