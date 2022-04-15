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İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

İstanbul Fatih açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar için görsel şölen oluşturdu. Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı. - İSTANBUL

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Güneş, Fatih, su, Yerel, Haberler

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