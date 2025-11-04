İstanbul'da Yoğun Sis Şehirde Masalsı Manzaralar Yarattı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle sahil kesimlerinde eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle sahil kesimlerinde güneşin doğuşuyla birlikte sisin arasından sızan ışıklar, şehre adeta masalsı bir atmosfer kattı. Sahil şeritlerinde ortaya çıkan bu kartpostallık görüntüler, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bakırköy sahilinde çekilen dron görüntüleri, bu görsel şölenini gözler önüne serdi. Güneş ve sisin muhteşem uyumu, güne başlayan İstanbullulara unutulmaz bir manzara sundu. - İSTANBUL