İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Başka Havalimanına Yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Sis altında kalan Sabiha Gökçen havalimanı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Sis altında kalan Sabiha Gökçen Havalimanı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL