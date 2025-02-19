İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Megakentte bazı vatandaşlar kardan adam yaparken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

AKOM ve Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarılara başladığı kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde de şiddetini artıran yağış nedeniyle yerler ve araçların üstü beyaza büründü. Beyaz örtüyü gören kimi vatandaşlar ve turistler kar yağışının ardından kardan adam yaptı, durakta bekleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Beşiktaş'ta yoğun trafiğin yanında kardan adam yapan ve oynayan vatandaşlar görülürken, Taksim Meydanı'nda ise yerli ve yabancı turistler kar yağışı esnasında fotoğraf çekildi. - İSTANBUL