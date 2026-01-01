Haberler

İstanbul yeni yıla kar yağışı ile girdi

Güncelleme:
İstanbul'un Sarıyer bölgesinde yeni yılın ilk dakikalarında etkili olan kar yağışı, çatıları ve araçları beyaza bürüyerek güzel bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkili oldu. Sarıyer'de başlayan kar yağışı kısa sürede çatıları ve araçları beyaza bürüdü.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sarıyer'de yeni yılın ilk dakikalarında başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
