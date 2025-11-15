İstanbul'da Yemekten Zehirlenen Aile, Hayatını Kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuk ve annesi toprağa verilirken, aile üyeleri ise olayla ilgili kafalarında soru işaretleri olduğunu kaydederek, "Bu konuyu yetkililer araştırsın, 3 can, yani insanın hayatı Türkiye'de bu kadar ucuz mu?" ifadelerine yer verdiler.

Olay, 12 Kasım da gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi. Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.

"Kafamızın içerisinde soru işaretleri var"

Yaşanan olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Servet Böcek'in dayısının oğlu Halil Yılmaz, olayla ilgili soru işaretlerinin olduğunu dile getirerek, "Acılar içerisindeyiz. Bunu kim yaptıysa cezalarını çeksinler. Kafamızın içerisinde soru işaretleri var. Onların yediklerinden İstanbul'da başka kimse yemedi mi? Tek bunlar mı yedi? ya otel de ya da dışarıda oldu bu olay. Doktorların da böyle söylüyorlarmış. Biz böyle bir şey görmedik diyorlarmış" dedi.

"Suçlular cezalandırılsın, Bu ne? 2 can geldi biri daha gelecek"

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor 'iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki 'başınız sağolsun' Çiğdem'de vefat ediyor. Yeğenim şuanda can çekişiyor, kurtulma imkanı yok yani. Devlet erkanı ve yetkililer buna el atmaları lazım, bu böyle olmaz. Suçlular cezalandırılsın, Bu ne? 2 can geldi biri daha gelecek, insanın canı Türkiye'de bu kadar ucuz mu?" - AFYONKARAHİSAR