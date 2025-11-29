Haberler

İstanbul'da Yasak Bölgede Toplanan 2 Ton Midyeye El Konuldu

Fatih ve Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonla, yasak bölgede toplanan 2 ton 350 kilogram midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 kişiye 339 bin 930 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen midyeler denize döküldü.

Fatih ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa 339 bin 930 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Sarıyer'de 10 gün boyunca yapılan kontroller sonucunda 2 bin 350 kilogram canlı midye, 2 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 1 adet yaklaşık 30 metre hortum, 1 adet halat, 8 kilogram kurşun ağırlık, 90 adet boş çuval buldu. Yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen midyelere el konuldu.

Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 339 bin 930 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
