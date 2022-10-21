İstanbul'da yapımı devam eden metro hatlarının son durumu

Mega kent İstanbul'da inşaatı devam eden metrolardaki son durum havadan görüntülendi. Bazı metro istasyonlarında çalışma yapılmadığı görülürken, kazılan bazı alanların yağmur nedeniyle gölete döndüğü görüntülere yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığından alınan verilere göre yapımı süren 10 raylı sistem hattının inşaat süreçlerinin son durumu ve ne zaman açılacakları öğrenildi. İnşaatı devam eden metrolardaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bazı istasyonlarda hiçbir çalışmanın olmadığı, bazılarında ise çalışmaların devam ettiği görüldü. Halkalı metro istasyonunda çalışma yapılmazken, kazılan bazı alanların gölete döndüğü görüntülere yansıdı. Birçok noktada yıllardır bitmeyen çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da oluşuyor. İstanbul'da en az ilerleme kaydedilen metro hattı yüzde 7,50 ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı oldu. 6,8 kilometre uzunluğundaki hattın 2025 yılında açılması planlanıyor. Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattında (Kaynarca- Tavşantepe-Pendik arası) yüzde 31 oranında tamamlandı. 6 kilometre uzunluğundaki hattın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yapımı devam eden metro hatları

Yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı ise yüzde 94 oranında tamamlandı. Hat uzunluğu 2 kilometre olan Fulya-Yıldız istasyonlarının ise 2022'de açılması planlanıyor. Hat uzunluğu 4,5 kilometre olan Yıldız-Kabataş istasyonlarının 2024 yılında devreye sokulması hedefleniyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mahmutbey istasyonlarının ise 2025 yılında kullanıma açılması planlanıyor. Yüzde 92'si tamamlanan Eminönü Alibeyköy Tramvay hattının da Cibali Eminönü arasındaki 1,1 kilometrelik kısmının 2023 yılında açılması bekleniyor. Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattı yüzde 99,60 tamamlandı. 800 metre uzunluğundaki hattın 2022 yılında açılması hedefleniyor.

Yüzde 74'ü tamamlanan Ataköy İkitelli metrosunun 11,3 kilometre uzunluğundaki Bahariye Ataköy istasyonları arasının 2024 yılında kullanıma açılması planlanıyor. Yüzde 95 oranında tamamlanan Dudullu Bostancı metro hattın 14,3 kilometre uzunluğundaki kısmının 2022 yılında vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Yüzde 18,50 tamamlanan ve 4,2 kilometre uzunluğa sahip Kirazlı Halkalı Metro hattının da (Kirazlı-Fatih arası) 2025 yılında açılması planlanıyor. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı yüzde 55 oranında tamamlandı. 13 kilometre uzunluğundaki hattın 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı yüzde 63 oranında tamamlandı. 2023 yılında 3,6 kilometre uzunluğundaki Çekmeköy Şehir Hastanesi arasındaki hattın hizmete alınması hedefleniyor. 2024 yılında ise şehir hastanesi Sultanbeyli arasındaki 7,3 kilometre uzunluğundaki kısmın açılması planlanıyor.

Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e ulaşım 50 dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Pelin Alpkökin, " İstanbul'da metroların şu anda mevcut durumdan 2 kat fazla olması gerekiyor. İstanbul ölçeğinde büyük bir şehirde raylı sistem ağının 2 katı olması gerekmektedir. 2025 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı hatlar ile birlikte biz bu raylı sistem ağının 2 katına yaklaşacağını ve toplu taşıma konforunun artacağını düşünüyoruz. Dudullu-Bostancı metrosu aralık 2022 yılında açmayı hedefliyoruz. Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı 800 metrelik bir proje ama oldukça önemli. M6 Rumeli Hisarüstü Levent metrosunu, Aşiyan'a indiren bir füniküler sistem. Bizim için kentin batısı olan Sefaköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece hattımızın tüm tasarımlarını tamamladık. Ulaştırma bakanlığı onayımızı aldık. 2023 yılında bu hattımıza başlamak istiyoruz. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e kadar olan 75 kilometre bir hat, bu Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e yaklaşık 50 dakika sürecek. Tamamı yer altında tüm metrolarla entegre yeni nesil bir metro olacak. Bu hattın tasarımları yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak" dedi. - İSTANBUL